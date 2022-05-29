На Житомирській трасі з Києва частково відновили рух вантажівок

На автодорозі міжнародного значення М-06 Київ – Житомир відкрили лівий проїзд біля зруйнованого мосту в Стоянці, що дозволить частково відновити рух вантажних автомобілів.

Джерело: міністр інфраструктури Олександр Кубраков

Пряма мова Кубракова: "Сьогодні ми відкрили лівий проїзд на дорозі міжнародного значення М-06 Київ – Чоп біля Стоянки і відновили рух трасою для вантажного автотранспорту.

Менш як два місяці знадобилося дорожниками аби на залишках старих конструкцій звести тимчасову прогонову споруду, влаштувати монолітну плиту прогонової будови та покласти шар асфальтобетону. На дорозі поновлено розмітку та встановлено відповідні дорожні знаки.

З відкриттям мосту на трасі М-06 буде відновлений рух практично всіма основними стратегічними напрямами України".

Деталі: Міст поблизу Стоянки через річку Ірпінь було зруйновано, аби завадити наступу російських військ на Київ. У середині квітня дорожні служби звели тимчасову переправу поблизу зруйнованого мосту, але вона була придатна лише для руху легкових автомобілів. Вантажівки рухалися в об’їзд, витрачаючи більше пального і часу.

За словами Кубракова, восени планують завершити відновленян дорожнього покриття на правому проїзді мосту біля Стоянки.

Передісторія:

21 травня Кубраков прозвітував, що дорожні служби повністю відновили рух Варшавською трасою за маршрутом Київ – Ковель.

До кінця літа влада планує відновити автомобільне сполучення на всіх шляхах, де були зруйновані мости.

У середині квітня через річку Ірпінь в Стоянці звели тимчасову переправу для легкових автомобілів.

26 лютого стало відомо, що міст на трасі М-06 біля Стоянки підірвали. Тоді повідомляли, що загинула 1 дитина й 4 людей отримали травми.

Українська правда