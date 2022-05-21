Рух Варшавською трасою з Києва до Ковеля повністю відновлено – Кубраков

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Повністю відновлено сполучення Варшавською трасою М-07 за маршрутом Київ – Ковель після відновлення основного мосту, раніше пошкодженого авіаударом російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на слова міністра Олександра Кубракова.

Через пошкодження російськими загарбниками основного мосту через річку Ірша, неподалік села Українка, рух для автотранспорту було тимчасово закрито. Тепер там встановлено тимчасову переправу.

"Будівництво тривало близько трьох тижнів. За цей час фахівці провели земляні роботи, влаштували щебеневу основу забетонували накладну плиту та перехідні плити, встановили відповідні дорожні знаки", – розповів Кубраков.

Він додав, що пошкоджений міст буде обстежено фахівцями, після чого будуть прийматись рішення щодо подальшого його відновлення.

Нагадуємо:

Внаслідок ведення бойових дій на трасі М-07 у Київській області було зруйновано три штучні споруди, у Житомирській – одна. На сьогодні рух для автотранспорту забезпечено по всіх зруйнованих спорудах у двох областях.