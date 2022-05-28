Кабмін передав УЗ 10 тисяч тонн дизеля
Субота, 28 травня 2022, 19:40 -
Кабінет Міністрів передав Укрзалізниці 10 тисяч тонн дизельного пального для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту.
Про це йдеться у постанові уряду, передає Укрінформ.
Так, УЗ отримає цей обсяг згідно закону "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".
Компанія має повернути Міноборони рівнозначну кількість дизпалива у строк, що не перевищує 90 днів з дня його передачі.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів прийняв проєкт постанови, яким дозволив Укрзалізниці здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.