Уряд дозволив Укрзалізниці купувати нафтопродукти за кордоном
Кабінет міністрів прийняв проєкт постанови, яким дозволив Укрзалізниці здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.
Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.
Таке рішення прийняли у зв'яїку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку, пояснив прем'єр.
Проєктом постанови передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.
Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву, додав Шмигаль.
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Економічна правда
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