Уряд дозволив Укрзалізниці купувати нафтопродукти за кордоном

Кабінет міністрів прийняв проєкт постанови, яким дозволив Укрзалізниці здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

Таке рішення прийняли у зв'яїку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку, пояснив прем'єр.

Проєктом постанови передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву, додав Шмигаль.