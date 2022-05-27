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Уряд дозволив Укрзалізниці купувати нафтопродукти за кордоном

П'ятниця, 27 травня 2022, 17:16 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів прийняв проєкт постанови, яким дозволив Укрзалізниці здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

Таке рішення прийняли у зв'яїку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку, пояснив прем'єр.

Проєктом постанови передбачається, що АТ "Укрзалізниця", виступаючи в ролі замовника, здійснює закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву, додав Шмигаль.

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нафтопродукти паливо Кабмін Укрзалізниця
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