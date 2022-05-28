Нафтогаз створить мережу АЗС

Нафтогаз буде національним оператором на ринку АЗС з метою недопущення зависокої ціни.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, держава хоче монополізувати цей ринок. Але на ринку має з’явитися потужний державний гравець, до якого була би повна довіра як з боку держави, так і з боку людей.

"Дипломатично кажучи, існує певна недовіра до приватних великих мереж АЗС: що є певні змови, що ціни інколи бувають завищеними. Коли є державний гравець із суттєвою часткою ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% – тоді є більше довіри, що у споживачів є можливість купувати за справедливою конкурентною ціною", - заявив Вітренко.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо передачі 172 автозаправних станцій пов’язаної з Медведчуком мережі Glusco в управління "Нафтогазу".