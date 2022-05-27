Метінвест сказав, куди росіяни можуть вивозити метал з Маріуполя

Захоплення та відновлення роботи маріупольського порту свідчать про те, що металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі.

Про це йдеться у заяві групи Метінвест.

На їх думку, мета цього - подальший незаконний продаж краденої продукції до країн Африки та Азії, що не підтримують санкційної політики щодо Російської Федерації.

"За міжнародним правом та законодавством України, дії представників країни-агресора щодо збройного захоплення торгових суден та продукції Групи Метінвест мають всі ознаки піратства та порушення законів і звичаїв війни у вигляді мародерства, що є тяжкими міжнародними злочинами", - зазначили там.

І резюмували, що група докладе всіх можливих законних зусиль для притягнення всіх винних осіб та їхніх спільників до відповідальності.

Нагадуємо:

Російські окупанти намагаються частково відновлювати порт в окупованому Маріуполі, на території якого знаходяться український метал та зерно, що сигналізує про намір ворога вивозити крадене українське майно.