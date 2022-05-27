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У РГК Фірташа заявили про збитки у 10 мільярдів в облгазів через війну

П'ятниця, 27 травня 2022, 17:45 - Олексій Павлиш

У "Регіональній газовій компанії" Дмитра Фірташа заявили, що збитки Операторів газорозподільних мереж (ГРМ) від російської агресії оцінюються в 9,9 млрд грн.

Про це заявили в компанії.

"За три місяці війни розмір збитків від пошкодження критичної інфраструктури через дії російських загарбників досяг 9,9 млрд грн.

За цей час було відновлено газопостачання для 390 тис українських родин. З початку російського вторгнення маємо випадки цілеспрямованого знищення об’єктів критичної інфраструктури російськими загарбниками: знищено 5 тис км газорозподільних мереж, розтрощено 311 одиниць високотехнологічного сучасного автотранспорту та зруйновано 6 кв. м будівель", - кажуть в компанії.

Через бойові дії було відключено і пошкоджено 1 074 газорозподільних та 2 739 шафових газорегулюючих пунктів.

Повідомляється про відновлення роботи 390 газорозподільних та 929 шафових пунктів. 

Нагадаємо:

Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Операторів газорозподільних мереж або так званих облгазів в Україні налічується понад 40. Приблизно 70% газу в країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа.

Економічна правда

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