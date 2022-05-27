Кабмін створив комісію для аудиту завданих Росією збитків

Кабінет міністрів створив комісію з проведення аудиту збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Росії.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

Так, уряд затвердив посадовий склад комісії, а також положення про її роботу.

Співголовами комісії призначено віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, міністра з розвитку громад та територій Олексія Чернишова та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та узгодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

За тиждень, що закінчився 25 травня, сума завданих інфраструктурі України збитків в ході розв’язаної Росією війни зросла на 8 млрд доларів і перевищила 105,5 млрд дол, свідчить оновлена оцінка збитків українській економіці проєкту KSE Institute "Росія заплатить" за підтримки уряду та Офісу президента.

Загальні втрати економіки України через війну, зокрема – непрямі на кшталт зниження ВВП, припинення інвестицій, відтоку робочої сили, додаткових витрат на оборону та соціальну підтримку тощо, незмінно коливаються від 564 млрд дол до 600 млрд дол.

Надати інформацію про втрати інфраструктури можна на сайті "Росія заплатить", а також за допомогою чат-боту або у застосунку "Київ Цифровий".