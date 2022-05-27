Мін'юсту дали повноваження стягувати активи підсанкційних осіб

Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

Також передбачається, що Мін'юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна має чотири можливі напрями конфіскації російських активів та пов’язаних із країною-агресором компаній: зокрема, через суд та шляхом конфіскації у зв’язку з воєнним станом.

Малюська заявив, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Економічна правда