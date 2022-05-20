Всі розділи
Укр / Рус

ЄБРР надасть "Нафтогазу" кредит у 300 мільйонів євро на закупівлю газу

П'ятниця, 20 травня 2022, 16:42 - Олексій Павлиш

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК "Нафтогаз України" кредит у 300 млн євро на закупівлю газу.

Про це на Весняному бізнес-форумі у Львові заявила заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, передає "Укрінформ".

"Ми вже знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо видачі кредиту Нафтогазу на закупівлю газу на 300 млн євро і також маємо закінчити кредитну угоду з Укрзалізницею на 50 млн (євро) на підтримку їхньої ліквідності", - сказала Кравченко.

Також банк планує виділити по 100 млн євро на інструменти підтримки агропромислових компаній та харчового рітейлу, фармкомпаній.

За словами Кравченко, ці проєкти визначають коло пріоритетів роботи банку в Україні: продовольча та енергетична безпека, підтримка торгівлі. Крім цього, банк акцентує увагу на муніципальних проєктах і логістиці.

Кравченко додала, що ЄБРР переформатував свою роботу в Україні після повномасштабного вторгнення РФ.

За її словами, банк підтримуватиме програму відновлення країни.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатись можна тут.

ЄБРР Нафтогаз газ
Матеріали за темою
ЄБРР виділяє для продовольчої безпеки в Україні 53 мільйони євро 12 травня 2022, 19:20
ЄБРР виділить "Укренерго" 50 мільйонів євро на підтримку ліквідності 11 травня 2022, 16:55
ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році і покращив – у наступному 10 травня 2022, 12:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті