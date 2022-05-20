ЄБРР надасть "Нафтогазу" кредит у 300 мільйонів євро на закупівлю газу

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК "Нафтогаз України" кредит у 300 млн євро на закупівлю газу.

Про це на Весняному бізнес-форумі у Львові заявила заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко, передає "Укрінформ".

"Ми вже знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо видачі кредиту Нафтогазу на закупівлю газу на 300 млн євро і також маємо закінчити кредитну угоду з Укрзалізницею на 50 млн (євро) на підтримку їхньої ліквідності", - сказала Кравченко.

Також банк планує виділити по 100 млн євро на інструменти підтримки агропромислових компаній та харчового рітейлу, фармкомпаній.

За словами Кравченко, ці проєкти визначають коло пріоритетів роботи банку в Україні: продовольча та енергетична безпека, підтримка торгівлі. Крім цього, банк акцентує увагу на муніципальних проєктах і логістиці.

Кравченко додала, що ЄБРР переформатував свою роботу в Україні після повномасштабного вторгнення РФ.

За її словами, банк підтримуватиме програму відновлення країни.

Економічна правда