Ярославський продає свою яхту за 50 мільйонів євро

Український бізнесмен Олександр Ярославський виставив на продаж свою яхту Kaiser за 49,5 млн євро.

Відповідне оголошення з продажу з’явилося на сайті Worth Avenue Yachts.

Шістдесятиметрова яхта Kaiser будівництва німецької компанії Abeking & Rasmussen 2011 року продається за 49,5 млн євро. У шістьох кабінах можна розмістити 12 гостей, також передбачено місце для 15 членів команди. На яхті є джакузі.

Зазначається, що судно зараз перебуває у Вентімільї, Італія.

Про те, що яхту виставлять на продаж, Ярославський заявив ще на початку березня. За його словами, отримані кошти він направить на програму відновлення Харкова.

Нагадуємо:

Олександр Ярославський є власником та президентом групи DCH, займає 9 місце найзаможніших українців за версією Forbes Україна зі статками 820 млн доларів. Володіє банком "Кредит Дніпро" з 2020 року, коли придбав його у мільярдера Віктора Пінчука. Незадовго до повномасштабного російського вторгнення хотів також придбати Pinbank російського бізнесмена Євгенія Гінера.