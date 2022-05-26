Російський центробанк прибрав прогноз інфляцій на 2022 рік та знизив ставку

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Під час оголошення ключової ставки Центрального банку РФ країна прибрала традиційний прогноз інфляції до кінця року і зберегла лише прогноз на наступні два роки.

Про це повідомила пресслужба ЦБ РФ.

Своїм рішенням у четвер російський центробанк вирішив знизити ключову ставку на 300 б.п. до 11,00% річних. За прогнозом Банку Росії річна інфляція знизиться до 5 – 7% у 2023 році і повернеться до 4% у 2024 році, але російський регулятор прибрав прогноз на поточний рік.

Водночас у країні-агресорі фіксують уповільнення темпів зростання цін, зокрема через динаміку обмінного курсу рубля. Річна інфляція в РФ у квітні досягла 17,8%, проте, за оцінкою на 20 травня, сповільнилася до 17,5%.

Дані Банк Росії прийматиме рішення за ставкою з урахуванням динаміки інфляції та процесу структурної перебудови економіки – так у Росії називають пристосування до ізоляції від іноземних ринків через санкції за вторгнення в Україну.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів Росії у непублічних прогнозах очікує скорочення ВВП на 12% через санкції, що може знищити "десятиліття економічного зростання", проте публічно такі цифри заперечує.