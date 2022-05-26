У Зеленського розглядають варіант з орендою житла для переселенців

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В Офісі президента розглядають варіант з орендою житла для внутрішньо переміщених осіб, які втратили квартири і будинки внаслідок бойових дій.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в коментарі ЕП.

"Ми зараз консультуємось з учасниками ринку нерухомості, щоб розробити алгоритм. Будемо розглядати всі варіанти", – повідомив Тимошенко.

Проте базовим варіантом для влади залишається будівництво нового житла та викуп готових квартир. В ОП хочуть таким чином вирішити проблеми з "черговиками", які роками чекають на житло.

"Чому держава будує житло? Тому що таким чином ми хочемо розв’язати проблему людей, які роками стоять в черзі на квартиру – військові, медичні працівники, освітяни та інші. У цього процесу є дуже важливе соціальне навантаження", – заявив Тимошенко.

Детальніше читайте у статті Олександра Колесніченка: Будівництво, викуп чи оренда. Що з житлом для переселенців: розбір

Економічна правда