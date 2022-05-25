Продовольчий шантаж: Кремль хоче обміняти коридор для експорту зерна на зняття санкцій

У Москві кажуть, що вони можуть обміняти створення гуманітарного коридору для експорту українського зерна на зняття західних санкцій, чим прямо заявляють про продовольчий шантаж світу.

Про це повідомляє пропагандистське російське ЗМІ ТАСС з посиланням на заступника міністра закордонних справ РФ Андрєя Руденка.

"Вирішення продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, у тому числі пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції", – заявив він. Крім того, Москва хоче, аби Україна розмінувала акваторію Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що РФ використовує тему продовольства як зброю.

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Нагадуємо:

У Європі зростає підтримка проведення військово-морської операції для експорту українського зерна, яка передбачає супровід балкерів військовими кораблями, зокрема тральщиками.

Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Україна розглядає вивезення зерна вантажним гуманітарним коридором через Білорусь як потенційну альтернативу розблокуванню портів найближчим часом для експорту зерна, але політично це є ще менш прийнятним.





