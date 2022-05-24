ЗМІ: проти Абрамовича веде розслідування офшорний острів, де у нього більшість майна

Влада офшорного острова Джерсі, який є офшорним центром, проводить широкомасштабне попереднє розслідування щодо статків російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що розслідування ведеться для того, щоб визначити, чи були якісь з активів отримані незаконним шляхом, а також чи були спроби приховати активи від санкцій західних країн, зокрема Великобританії.

Як пише видання, Абрамович останніми роками розмістив більшу частину своїх активів саме у юрисдикції цього острова.

Розслідування перебуває на ранній стадії та ще не досягло рівня офіційного розслідування. Влада нікого не звинувачувала у правопорушеннях.

Нагадуємо:

Олігарх побудував нафтову компанію "Сибнефть" у 1990-х роках, придбавши її у російської держави під час суперечливого процесу приватизації. У 2005 Абрамович продав свою частку російської державної газової компанії Газпром більш ніж за 13 мільярдів доларів.

Понад 7 мільярдів доларів, що належать Роману Абрамовичу, були заморожені владою в офшорній зоні острову Джерсі.