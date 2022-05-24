Марченко: Україна отримає у травні від міжнародних партнерів менше необхідного

Україна отримає у травні від міжнародних партнерів до 2 млрд доларів з необхідних 5 мільярдів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, за травень наразі отримали лише 1,2 млрд дол, але до кінця місяця очікується отримати до 2 млрд дол.

Він сказав, що Мінфін може закривати проблему ліквідності через воєнні облігації, але за місяць міністерство може залучити до 1 млрд дол через цей інструмент. Також Національний банк намагається підтримати уряд, але Мінфін не використовує цей інструмент як ключовий.

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Нагадуємо:

Джерелами фінансування державного бюджету від початку повномасштабної війни РФ проти України є військові облігації та допомога – усього за понад два місяці надійшло 338 млрд грн. Основним джерелом наповнення був "друк" коштів Національним банком через викуп державних ОВДП.