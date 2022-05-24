Попри пошкодження газопроводу на Донбасі, вдалось зберегти газ для роботи 3-х хлібзаводів

Донецькоблгазу вдалось зберегти газ в мережі для роботи 3-х хлібзаводів впродовж наступних кількох днів, що критично важливо для забезпечення людей.

Про це повідомив Нафтогаз.

Там додали, що ситуація в регіоні залишається без змін та більшість абонентів відключено через пошкодження магістрального газопроводу.

Але попри це є також дві громади, що входять в зону обслуговування компанії, які попри всі руйнування все ще вдається забезпечувати газом. Йдеться про близько 1900 клієнтів.

Нагадуємо:

Внаслідок обстрілів російських загарбників пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Газопостачання цих областей зупинене.