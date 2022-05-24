Російська компанія, яка входила до Deloitte, продовжить роботу в РФ під новою назвою

Російський підрозділ, який після виходу Deloitte з країни більше не має відношення до мережі компанії, продовжить роботу в Росії та Білорусі під назвою "Ділові рішення та технології".

Про це пише РБК із посиланням на прес-службу компанії.

"Ми продовжимо надавати своїм клієнтам аудиторські та консалтингові послуги в повному обсязі з незмінно високим рівнем якості, як це було протягом 30 років нашої роботи на ринку", - заявили в компанії.

У "Ділових рішеннях та технологіях" працюють 3 тис співробітників, офіси компанії знаходяться у восьми містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Уфі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Южно-Сахалінську, Владивостоку та Мінську.

Зазначений офіс більше є не російським офісом "Делойт" та не має жодного відношення до мережі компаній, уточнили ЕП в українському офісі "Делойт".

Нагадаємо:

У березні Deloitte заявив, що відмовляється від компаній-членів РФ та Білорусі, ставши останньою з аудиторських компаній "великої четвірки", яка оголосила про вихід з Росії після вторгнення РФ в Україну.

Російський та білоруський підрозділи були відокремлені від глобальної мережі компанії.

Економічна правда