Кулеба про іноземний бізнес, що досі на ринку РФ: 580 компаній, вісім з яких - корпорації

На російському ринку наразі продовжують працювати 580 іноземних компаній, вісім з яких є великими корпораціями.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

Кулеба сказав, що ці компанії є системними гравцями на ринку росії, і з ними будуть працювати.

За його словами, наразі 1439 іноземних компаній з 70 країн, які представляють 55 різних індустрій, або повністю вийшли з росії, або припинили будь-які операції в РФ, але юридично ще там залишаються.

Более подробно о работе международных компаний в России: Понад 1000 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес. Оновлений список