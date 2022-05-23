На Закарпатті запрацював IT-кластер

Офіційно запустив свою роботу Закарпатський IT-кластер, заявки на вступ подали вже близько 100 компаній та 300 ФОПів.

Про це повідомив заступник очільника області Олександр Пацкан.

За його словами, у регіон евакуювалися понад 30 тисяч представників IT-сфери. Обладміністрація підтримує учасників спільноти у питаннях взаємодії з органами центральної влади, бронювання працівників, логістики, пошуку приміщень для роботи тощо.

Долучитися до ініціативи можуть усі охочі IT-компанії та фрилансери. Резидентство не є обов'язковою умовою для участі.

Заявки на вступ можна зробити за посиланням:

– компанії – https://forms.gle/9pMUn4WMDVH2LxiKA

– ФОП/freelancer – https://forms.gle/kSkc8mFZDA48PNhT8

До ради правління Закарпатського ІТ-кластера увійшли 11 компаній: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY та PettersonApps.

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