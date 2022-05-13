Завод "Єврокар" на Закарпатті у червні відновить випуск автомобілів Škoda

Офіційний дистрибутор автомобілів ŠKODA в Україні - компанія "Єврокар" - заявила про відновлення прийому замовлень і виробництва. Завод "Єврокар" у Закарпатті знов запрацює у червні.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"У травня офіційний дистрибутор відновив прийом замовлень на автомобілі ŠKODA. Запуск заводу "Єврокар" у Соломоновому на Закарпатті заплановано на початок червня", - кажуть у пресслужбі.

Ціни і комплектації доступних для замовлення автомобілів розміщені на сайті https://www.skoda-auto.ua.

При цьому, офіційний строк поставки складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим, пояснили в компанії.

Для придбання також доступні автомобілі на складі, що були у наявності до 24 лютого.

Гарантія на автомобілі Škoda під час дії воєнного стану в Україні зберігається у разі несвоєчасного проходження планового ТО за умови дотримання рівня технічних рідин.

"Єврокар" у березні тимчасово зупинив виробництво та відвантаження автомобілів у зв'язку з агресією РФ проти України та запровадженням воєнного стану в країні.

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Економічна правда