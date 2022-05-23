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П'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами

Понеділок, 23 травня 2022, 18:16 - економічна правда
 
фото укроборонпром

П’ять підприємств, що входять до державного концерну "Укроборонпром", захоплені окупантами.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

Працівникам з таких підприємств концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного оборонно-промислового сектору та забезпечить виплату матеріальної допомоги.

Зазначається, що документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.

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Нагадуємо:

В перші дні повномасштабного вторгнення "Укроборонпром" домовився з Генштабом ЗСУ про ремонт трофейної техніки.

Укроборонпром
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