П'ять підприємств Укроборонпрому захоплені окупантами
Понеділок, 23 травня 2022, 18:16 -
П’ять підприємств, що входять до державного концерну "Укроборонпром", захоплені окупантами.
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
Працівникам з таких підприємств концерн запропонує роботу на інших об'єктах державного оборонно-промислового сектору та забезпечить виплату матеріальної допомоги.
Зазначається, що документація щодо персоналу або повністю знищена, або доступ до неї відсутній.
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Нагадуємо:
В перші дні повномасштабного вторгнення "Укроборонпром" домовився з Генштабом ЗСУ про ремонт трофейної техніки.