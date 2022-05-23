В уряді Грузії оцінили в 100 мільйонів доларів частку в IDS Borjomi, яку передадуть безкоштовно

Вартість частки виробника мінеральної води IDS Borjomi Georgia, яку його материнська компанія IDS Borjomi International планує безкоштовно передати уряду Грузії, оцінюється в $100 млн.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише "Интерфакс".

"У нас була пряма комунікація з керуючою компанією, власниками "Боржомі". Є пропозиція, що вони передають державі частку, вартість якої, грубо кажучи, становить $100 млн.

Висновок буде за кілька днів, це всі ми затвердимо на наступному засіданні уряду. Так що в оперуванні "Боржомі" проблем не буде. Бренд, який є нашою гордістю, продовжить роботу", - додав Гарібашвілі.

Консорціум "Альфа-груп", бенефіціари якого нещодавно потрапили під західні санкції, має 60% IDS Borjomi International. "Альфа-груп" придбав IDS Borjomi у 2013 році у сім'ї покійного бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

Нагадаємо:

Виробник мінеральної води "Боржомі" компанія IDS Borjomi International хоче безкоштовно передати частку в бізнесі, що належить "Альфа-Груп" російських олігархів Михайла Фрідмана та Германа Хана, уряду Грузії.

Раніше грузинське ділове видання Bussiness-partner з посиланням на джерела писало, що власник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями, намагався продати бізнес, пов'язаний з мінеральною водою, використовуючи різні схеми, зокрема вдові Бадрі Патаркацишвілі - Іне Гудавадзе.

ЕП із посиланням на джерела в оточенні Фрідмана у березні писала, що структури "Альфа-груп" Михайла Фрідмана та Германа Хана на побоюваннях про можливу націоналізацію компанії IDS Borjomi хочуть віддати цей бізнес вдові грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

Мінеральна вода під брендом "Боржомі" видобувається та розливається в Грузії. Джерела води знаходяться у Боржомській ущелині в регіоні Самцхе-Джавахеті. Там розташовані два заводи з розливу води.

У квітні стало відомо, що грузинська компанія з виробництва води Borjomi, 60% акцій якої належить російській Альфа-груп, заявила про зупинку двох своїх заводів через санкції.

Засновники Alpha Group Фрідман, Авен та Хан, потрапили під санкції Британії та ЄС.

Економічна правда