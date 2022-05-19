"Альфа-Груп" Фрідмана хоче безкоштовно передати Borjomi уряду Грузії

Виробник мінеральної води "Боржомі" компанія IDS Borjomi International хоче безкоштовно передати частку в бізнесі, що належить "Альфа-Груп" російських олігархів Михайла Фрідмана та Германа Хана, уряду Грузії.

Про це пише російський Forbes із посиланням на повідомлення IDS Borjomi International, яке є у розпорядженні видання.

Зазначається, що IDS Borjomi International після переговорів з урядом Грузії зробила офіційну пропозицію про безоплатну передачу владі країни частки своїх акцій, що належать "Альфа-Груп".

"Цей крок дозволить уряду Грузії брати участь в управлінні IDS Borjomi International", - йдеться в повідомленні компанії.

Структура "Альфа-Груп" володіє контрольним пакетом IDS Borjomi International (55,8%), який придбала у спадкоємців грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі у 2013 році. При підрахунку статків власників "Альфа-Груп" у січні 2022 року російський Forbes оцінював IDS Borhomi International у $1,2 млрд.

"Наш пакет знизиться до неконтрольного.

Упевнені, що в ситуації, що склалася, це єдино правильне рішення, яке допоможе групі відновити роботу заводів у Грузії та зберегти лідируючі позиції на ринку мінеральних вод та напоїв у всіх регіонах присутності", - пояснив виданню представник акціонерів "Альфа-Груп" у раді директорів IDS Borjomi International Елхан Алназаров.

IDS Borjomi International заснована у 2002 році і об'єднує підприємства з виробництва бутільованої мінеральної води в Росії, Україні та Грузії. Головний офіс знаходиться на Кіпрі.

Раніше грузинське ділове видання Bussiness-partner з посиланням на джерела писало, що власник "Альфа-Груп" Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями, намагався продати бізнес, пов'язаний з мінеральною водою, використовуючи різні схеми, зокрема вдові Бадрі Патаркацишвілі - Іне Гудавадзе.

ЕП із посиланням на джерела в оточенні Фрідмана у березні писала, що структури "Альфа-груп" Михайла Фрідмана та Германа Хана на побоюваннях про можливу націоналізацію компанії IDS Borjomi хочуть віддати цей бізнес вдові грузинського бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

Мінеральна вода під брендом "Боржомі" видобувається та розливається в Грузії. Джерела води знаходяться у Боржомській ущелині в регіоні Самцхе-Джавахеті. Там розташовані два заводи з розливу води.

У квітні стало відомо, що грузинська компанія з виробництва води Borjomi, 60% акцій якої належить російській Альфа-груп, заявила про зупинку двох своїх заводів через санкції.

Засновники Alpha Group Фрідман, Авен та Хан, потрапили під санкції Британії та ЄС.

Економічна правда