Зеленський: "Будь-яке реагування на масовий голод вже є запізнілим"

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Президент Зеленський заявив, що будь-яке реагування світу на голод є за визначенням запізнілим, адже у світу немає інструменту для превентивного реагування на продовольчі кризи.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на Світовому економічному форумі у Давосі у понеділок.

"Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим вже за визначенням: голод треба зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту", – заявив президент.

Саме тому, продовжив він, Україна пропонує створити організацію країн-експортерів продовольства. Раніше міністр агрополітики Микола Сольський на зустрічі міністрів G7 закликав до створення впливової Організації країн-експортерів зернових, яка би реагувала на світові виклики на ринку.

Зеленський додав, що у світу має бути страхування від голоду, і Україна готова надати майданчик для роботи такої організації.

Крім того у своєму виступі Зеленський наголосив, що російська війна проти України показала, що "допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають".

"Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції – якби ми отримали їх 100% потреби одразу у лютому, результатом були би десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна вся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому нам потрібні фінанси, щонайменше 5 млрд дол, і весь обсяг коштів, необхідних для відбудови", – наголосив президент.

Саме тому Україна створила Фонд відновлення Ukraine24, і відтак Зеленський закликав усіх партнерів долучитися до відбудови України.

Нагадуємо:

У неділю, 22 травня, починається Світовий економічний форум у Давосі, на якому вперше після падіння комунізму не буде ані російських олігархів чи бізнесменів, ані посадовців.