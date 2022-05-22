"Запоріжсталь" після часткового відновлення роботи розконсервувала 48 тепловозів

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" "Метінвесту" Ріната Ахметова та Вадима Новинського після часткового відновлення роботи продовжує виводити з консервації додаткові локомотиви.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію управління залізничного транспорту "Запоріжсталі".

Зазначається, що у парку "Запоріжсталі" - 94 локомотиви.

"У довоєнний час, коли комбінат працював на повну потужність, 70 локомотивів було залучено до роботи на добу. З початком війни та гарячої консервації обладнання кількість тепловозів робітничого парку скоротилася приблизно до чотирьох на добу.

У квітні виробничі потужності комбінату стали знову набирати обертів, і виникла потреба поступово приводити в робочий стан усі локомотиви комбінату для того, щоб за необхідності вони могли швидко стати в дію та виконувати транспортування вантажів: наразі розконсервовано 48 тепловозів, які готові до роботи", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Укрзалізниці заявили про готовність надавати підтримку "Запоріжсталі" у вирішенні логістичних проблем, що виникли на промислових підприємствах України через війну.

УЗ, зокрема, допоможе металургам знайти альтернативні шляхи постачання сировини і відвантаження готової продукції.

Нагадаємо:

На початку квітня група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського ухвалила рішення щодо часткового виведення з режиму гарячої консервації підрозділів комбінату Запоріжсталь.

Згодом повідомлялось, що "Запоріжсталь" після часткового відновлення виробництва працює на 40-50% своєї потужності.

Економічна правда