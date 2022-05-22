З понеділка вантажівки штрафуватимуть за порушення вагових норм

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З понеділка, 23 травня, вантажівки знову можуть отримати штраф за порушення габаритно-вагових норм – дотепер автофіксація ваги працювала в тестовому режимі і штрафи не накладалися.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

За минулий день 20 травня WIM-комплекси ("зважування у русі") зафіксували 209 вантажівок із перевищенням габаритно-вагових норм

Антирекорд за перевищенням норми у суботу належить автівці марки Renault Magnum вагою 63,7 т, при максимально дозволених для такого класу 40 т. Перевізник перевищив максимально дозволену норму на 43%.

"Тестовий режим роботи WIM-комплексів, під час якого на порушників габаритно-вагових норм не накладаються штрафні санкції, триватиме до 22 травня", – додали в Укртрансбезпеці.

Так, за перевищення норм від 5% до 10% доведеться сплатити штраф у 8 500 грн, від 10% до 20% - 17 000 грн, від 20% до 30 % – 34 000 грн. У разі, якщо порушення перевищують 30% встановленої норми, сплатити потрібно буде 51 000 грн.

Нагадаємо, що перевантажені автівки сприяють більш швидкому руйнуванню доріг, як наслідок – падає швидкість транспортних засобів, що критично для логістики воєнного часу. Крім того, як пояснював раніше ЕП заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм ситуацію погіршує спека, відтак важливо було відновити габаритно-ваговий контроль якомога швидше.

Нагадуємо:

16 травня Укртрансбезпека відновила роботу частини комплексів "зважування у русі" для контролю за дотриманням перевізниками габаритно-вагових норм, за перший день зафіксували 168 порушників.