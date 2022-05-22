На сміттєзвалищі поблизу Львова запустили біогазову електростанцію

На Грибовицькому полігоні поблизу Львова у суботу запустили біогазову електростанцію, яка здатна забезпечувати електроенергією близько 735 домогосподарств.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький, міський голова Андрій Садовий.

Козицький розповів, що станція генеруватиме 2,6 млн кВт/год електроенергії на рік, чого достатньо, аби забезпечить нею близько 735 домогосподарств.

"Біогазова електростанція також допоможе покращити екологічну ситуацію та зменшити полігон твердих побутових відходів в об‘ємах, оскільки з пустот викачуватимуть метан та інші газоподібні елементи. Тепер ризик займань та пожеж на цьому полігоні, які вже траплялися у минулому, зменшився", – додав очільник ОВА.

Як зазначив Садовий, біогазова електростанція побудована в межах спільного проекту НАК "Нафтогаз України" та компанії "Clear Energy".

Нагадуємо:

Наприкінці травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 4 людини.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття почали вивозити в інші міста України. Мешканці цих міст неодноразово висловлювали свій протест проти таких дій.

Згодом на місці полігону планувалося побудувати сміттєпереробний завод коштом Європейського банку реконструкції та розвитку.