Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг України  

Рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України з Caa2 до рівня Caa3 і змінило прогноз на негативний.

Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Зниження рейтингу зумовлене підвищеними ризиками для обслуговування державного боргу України внаслідок вторгнення Росії, а також більшою за прогнозовані Moody’s тривалістю активних бойових дій. Усі ці фактори збільшують ймовірність реструктуризації боргу, зазначає агентство.

Хоча наразі Україна отримує допомогу у вигляді значних обсягів міжнародної фінансової підтримки, що допомагає пом’якшити негайні ризики ліквідності, у середньостроковій перспективі це призведе до значного зростання державного боргу.

Занепокоєння щодо можливості у майбутньому обслуговувати такий борг може перешкодити подальшому доступу України до фінансування для обслуговування комерційного боргу.

Негативний прогноз свідчить про те, що існує високий ступінь невизначеності щодо подальших наслідків повномасштабної війни, зокрема кредитних. Продовження війни збереже потреби у фінансуванні на дуже високому рівні протягом тривалого періоду, а відтак призведе до подальшого зростання боргового тягаря.

У такому разі агентство допускає, що рівень виплат інвесторам у разі неспроможності обслуговувати борг повною мірою може бути меншим за 65-80%, властиві для кредитного рейтинга Caa3.

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Нагадуємо:

Попри складу ситуацію з бюджетом, у Мінфіні вважають, що Україна має продовжувати платити за своїми боргами, зокрема зовнішніми.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, економічні резерви держави вичерпуються. Якщо війна триватиме ще три-чотири місяці, то Україні доведеться вживати радикальних заходів, зокрема підвищувати податки.