Картковий туризм в Білорусь: банки країни дозволяють росіянам обходити санкції

Щонайменше два білоруські банки, Пріорбанк та "Альфа-Банк Білорусь" дозволяють оформлювати росіянам картки міжнародних систем Visa та MasterCard попри те, що вони припинили операції з росіянами.

Про це пише російське ЗМІ Gazeta.ru.

У пресслужбі білоруського Пріорбанку заявили, що росіяни вже почали їздити до Білорусі за картками Visa та MasterCard. Білоруські картки дозволяють росіянам користуватися ними для оплати товарів чи послуг за кордоном, замовлень на зарубіжних сайтах, підписок тощо.

Натомість білоруськими картками не можна буде розрахуватися на російських платформах і в російських магазинах. Нагадаємо, що карти Visa та MasterCard, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном, тож ними не можна оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах. І навпаки – картки, випущені за межами Росії, в підсанкційній країні працювати не будуть.

У білоруському банку кажуть, що "для оплати зарубіжних сервісів та підписок у Apple та Google карти Visa Пріорбанку працюватимуть". Аби оформити картку, потрібно лише принести російський чи закордонний паспорт і сплатити комісію.

В інших банках Білорусі теж кажуть, що дозволяють росіянам обходити санкції. В білоруському "Альфа-банку" росіяни можуть для цього оформити картку MasterCard. У пресслужбі банку, за словами ЗМІ, уточнили, що це стало можливим завдяки "домовленості з міжнародною платіжною системою".

Поповнити такі картки можна через міжнародний SWIFT-переказ. Раніше ЄС відключив 7 російських банків від цієї міжнародної системи, але досі не спромігся в рамках шостого пакету санкцій відключити ще один – Сбєрбанк.

Нагадуємо:

Міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard з 10 березня перестали працювати в Росії. Карти цих систем, випущені російськими банками, не працюватимуть за кордоном, ними також не можна оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах.

Для того, щоб обійти обмеження, деякі росіяни почали їздити за кордон, переважно в країни Центральної Азії, і відкривати карткові рахунки там.

Повідомлялось, що туроператори почали пропонувати росіянам тури за кордон для оформлення банківських карток Visa та Mastercard іноземних банків. Такі тури були запущені в Узбекистан, туроператори готові відправляти росіян до Вірменії, Казахстану і, можливо, Туреччини.