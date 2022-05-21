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Український мільярдер Рінат Ахметов думає про продаж своєї недобудованої суперяхти Luminance – у кінцевому вигляді вона може увійти до 10 найбільших суперяхт у світі.

Про це повідомляє New York Times.

"З огляду на нинішні обставини, ми розглядаємо її можливий продаж", – заявив у коментарі NYT Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв’язків компанії СКМ Ахметова.

Яхта, яка зараз відома лише під кодовою назвою Luminance, може увійти до 10 найбільших суперяхт у світі після завершення робіт. Майже половина з цієї десятки належить російським олігархам. Зазначається, що за тоннажністю 475-футове розкішне судно могло б наблизитися до крейсера "Москва", який раніше потопили українські військові.

Luminance будує німецька компанія Lürssen, яка також побудувала пов’язану з президентом РФ Владіміром Путіним супер’яхту Шехерезада. Imperial Yachts, компанія з Монако, виступає керівником з будівництва для обидвох суден.

У NYT пишуть, що Luminance приблизно на 15 футів (4,6 метра) довша за Шехерезаду, яка коштує 700 млн доларів. Цих грошей майже достатньо, аби придбати два нові ударні підводні човни німецького виробництва. Крім того, така сума майже дорівнює вартості військово-морського фрегата класу Баден-Вюртемберг – військового корабля, озброєного гарматами та ракетами, який Lürssen також допомагає будувати.

За словами Мендоза-Вілсона, Ахметов підписав контракт на будівництво яхти у 2018 році. Співрозмовник в одній з компаній, пов’язаній із будівництвом яхти зазначив, що роботи тривали після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого. Він додав, що деякі родичі Ахметова їздили в Західну Європу, щоб ознайомитися з ходом будівництва. Сам Ахметов перебуває в Україні, зазначає видання.

Інший співрозмовник NYT, який працює над проектом Luminance, розповів, що найкращим часом для продажу яхти може бути вже після закінчення робіт, оскільки потенційний покупець може отримати нову яхту без займовго клопоту, пов'язаного з укладанням контрактів та очікування. Згідно з оцінкою галузевого видання Boat International, судно буде готове наступного року.

Нагадуємо:

Довоєнна капіталізація активів групи SCM Рината Ахметова, які наразі зруйновані, постраждали, або законсервовані через військову агресію РФ перевищила 20 мільярдів доларів.