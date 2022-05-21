Італія збільшила імпорт російської нафти для завантаження НПЗ "Лукойла"

У травні Росія експортувала до Італії близько 450 тисяч барелів нафти на добу, адже один із найбільших нафтопереробних заводів країни, який належить російському "Лукойлу", став повністю залежним від поставок материнської компанії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Такі обсяги вчетверо більше за обсяги російської нафти країною у лютому і є найбільшими з 2013 року. Як наслідок, Італія може обігнати Нідерланди як найбільший імпортний хаб ЄС для російської танкерної нафти.

Дві третини цього експорту прямували до Августи, порту на Сицилії поблизу НПЗ ISAB, який належить російській нафтовій компанії "Лукойл". Також поставки зросли до порту Трієст неподалік від кордону зі Словенією. Порт з’єднаний Трансальпійським трубопроводом з двома НПЗ в Німеччині, які частково належать російській "Роснєфті".

Раніше завож ISAB завдяки міжнародним кредитам мав змогу контрактувати поставки нафти з усього світу, а російська частка в структурі ставила близько 30%. Проте після російського вторгнення в Україну кредитні лінії компанії були заблоковані, що залишило для заводу можливість імпортувати нафту лише від своєї материнської компанії.

ISAB переробляє до 22% італійської нафти та експортує її в десятки країн. Заснований в 1972 році, він була придбаний в 2008 році контрольованою "Лукойлом" компанією Litasco, що зареєстрована у Швейцарії. Завод є одним з найбільших роботодавців у регіоні, тож місцеві політики попереджають, що нафтове ембарго проти РФ призведе до негайного закриття НПЗ і серйозної шкоди місцевій економіці. Із заводом пов’язані інші великі нафтохімічні заводи та багато малих компаній, які є частиною їх ланцюгів поставок.

Фахівці на ринку допускають, що у разі запровадження нафтового ембарго уряду доведеться тимчасово націоналізувати НПЗ. Водночас співрозмовники FT з італійського уряду кажуть, що поки що націоналізація підприємства не розглядається.

Нагадуємо:

У понеділок на зустрічі посли ЄС так і не змогли домовитися щодо нафтового ембарго проти РФ, яке активно блокує Угорщина. Італія, натомість, нафтове ембарго підтримує, а також активно працює над зменшенням газової залежності від РФ.