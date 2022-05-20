В Харкові почали будувати житло для тих, хто його втратив

Сьогодні, 20 травня у Харкові стартувало будівництво житла для тих, хто втратив його через війну.

Про це йдеться у повідомленні міськради.

"Зараз ми почали добудовувати ті будинки, які розпочали ще до війни. У місто повертаються будівельники та техніка, починається робота. І я впевнений, що ми швидко наберемо колосальну динаміку і відбудуємо дуже багато", - зазначив міський голова Ігор Терехов. За його словами, близько 30% житлового фонду знищено.

Також він наголосив, що при будівництві нових мікрорайонів обов'язково врахують досвід, здобутий під час війни. Тому у всіх будинках, школах та дитячих садках з'являться бомбосховища.

Нагадуємо:

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що відновлення Харкова можливе за два-три роки після перемоги України у війні з Росією.