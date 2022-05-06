Мер: Харків можна відновити після війни за два-три роки
П'ятниця, 6 травня 2022, 21:48 -
Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що відновлення Харкова можливе за два-три роки після перемоги України у війні з Росією.
Про це йдеться у повідомленні міськради у соцмережах.
Він також повідомив, що терміни відновлення міста Харкова залежатимуть від фінансової підтримки міжнародних партнерів – банків та інвестфондів.
За словами Терехова, після війни межі міста можна буде розширити та побудувати там житлові мікрорайони. Поєднають їх новими дорожніми артеріями.
Нагадуємо:
У місті зруйновано близько 25% житлового фонду, багато адмінбудівель, шкіл, лікарень, дитячих садків, об'єктів інфраструктури.
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