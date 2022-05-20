Країни Балтії зупиняють імпорт електроенергії з РФ

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Європейська енергетична біржа Nord Pool зупиняє торги російською електроенергією – це означає, що з неділі країни Балтії не отримуватимуть електрику з Росії.

Про це повідомило Міністерство енергетики Литви.

Так, Nord Pool вирішив припинити торгівлю електроенергією від свого єдиного російського імпортера в країнах Балтії "Інтер РАО".

"Це означає, що з неділі Литва повністю припинить імпорт російських енергоносіїв, тобто нафти, електроенергії або природного газу", – йдеться у повідомленні міністерства.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвис наголосив, що "це не тільки надзвичайно важлива віха для Литви на шляху до енергетичної незалежності, але також демонстрація нашої солідарності з Україною".

"Ми повинні припинити фінансувати російську військову машину", – додав він.

Потреби Литви в газі задовольняються через Клайпедський LNG-термінал з вантажами зі США, її потреби в електроенергії задовольняються за рахунок місцевого виробництва та імпорту з країн ЄС через сполучення зі Швецією, Польщею та Латвією, а Orlen Lietuva, єдиний імпортер нафти в Литві місяць тому відмовився від імпорту російської сирої нафти.

У Twitter литовське міністерство окремо заявило, що "з неділі російська електроенергія не продаватиметься в країнах Балтії".

Нагадуємо:

Експорт електроенергії з Росії до Фінляндії був припинений з 14 травня через нібито відсутність оплати.