Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay продасть бізнес у Росії
Польський ритейлер та виробник одягу LPP SA, власник брендів Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, вирішив продати свій бізнес у Росії.
Про це пише Forbes Russia із посиланням на заяву компанії.
"У даний час європейське керівництво LPP вже веде переговори з потенційними покупцями", - йдеться у заяві.
Компанія не уточнила, з ким ведуться переговори.
Нагадуємо:
У березні LPP, що володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, заявила, що необхідні заходи для закриття магазинів у Росії завершені і вони припиняють роботу.
Раніше компанія повністю призупинила транспортування товарів до Росії, а також усі інвестиції та плани розвитку, а також закрила інтернет-продаж всіх своїх брендів.
Економічна правда
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