Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay продасть бізнес у Росії

Польський ритейлер та виробник одягу LPP SA, власник брендів Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, вирішив продати свій бізнес у Росії.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на заяву компанії.

"У даний час європейське керівництво LPP вже веде переговори з потенційними покупцями", - йдеться у заяві.

Компанія не уточнила, з ким ведуться переговори.

Нагадуємо:

У березні LPP, що володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, заявила, що необхідні заходи для закриття магазинів у Росії завершені і вони припиняють роботу.

Раніше компанія повністю призупинила транспортування товарів до Росії, а також усі інвестиції та плани розвитку, а також закрила інтернет-продаж всіх своїх брендів.

Економічна правда