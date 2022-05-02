Інтернетом Starlink в Україні щодня активно користуються близько 150 тисяч користувачів

Супутниковий інтернет Starlink щодня в Україні має близько 150 тис активних користувачів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров із посиланням на дані компанії Apptopia.

За словами міністра, зараз термінали Starlink працюють для обʼєктів соціальної інфраструктури: шкіл, лікарень, сільських рад, пожежних частин.

"Після звільнення містечок Київщини та Чернігівщини оператори почали відновлювати зв’язок за допомогою Starlink.

Є села, де обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету. Це унікальний досвід використання Starlink, і такого ще не було в світі", - написав Федоров.

Нагадаємо:

Starlink Ukraine як представництво компанії SpaceX зареєстровано в Україні.

В середині квітня Федоров повідомляв, що Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні.

Економічна правда