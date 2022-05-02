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Кабмін звільнив голову "Укргазвидобування"

Понеділок, 2 травня 2022, 14:58 - Cергій Мельник
 
Олена Кобець

Кабінет міністрів погодив рішення правління НАК "Нафтогаз України" про відсторонення генерального директора "Укргазвидобування" Олени Кобець від здійснення повноважень. 

Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду.

Цим же розпорядженням уряд погодив тимчасове покладання повноважень голови компанії на першого заступника генерального директора "Укргазвидобування" Олександра Романюка.

Кобець була призначена головою "Укргазвидобування" у травні 2020 року, до цього вона очолювала юридичний відділ компанії.

Тоді ж Романюк очолив дивізіон "Розвідка та видобування" НАК "Нафтогаз України".

ЕП повідомляла про бажання "Нафтогазу" звільнити Кобець ще в грудні 2021 року.

"Укргазвидобування" за 11 місяців 2021 року видобув 12,49 млрд кубометрів газу, тобто скоротив обсяги на 4,32% відносно 11 місяців торік.

Водночас у листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перед "Нафтогазом" стоїть завдання збільшувати видобуток газу на 10% щороку.

Економічна правда

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Укргазвидобування Нафтогаз уряд
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