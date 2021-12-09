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В "Укргазвидобуванні" планують змінити керівника

Четвер, 9 грудня 2021, 12:17
 
фото еп

"Нафтогаз" планує звільнити Олену Кобець з посади генерального директора "Укргазвидобування".

Про це ЕП повідомили співрозмовники, знайомі з ситуацією.

На цю посаду планують призначити Олега Толмачева, який з лютого цього року обіймає посаду заступника директора дивізіону НАК "Розвідка та видобуток" з питань видобутку.

За словами співрозмовників ЕП, документи вже підготовлені та очікують на погодження з Наглядовою радою компанії.

Кобець обіймає посаду голови "Укргазвидобування" з травня 2020 року.

Довідка. Толмачев закінчив університет штату Оклахома (США) за фахом нафтова інженерія. Працював у низці американських газовидобувних компаніях: BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources.

Нагадуємо:

"Укргазвидобування" за 11 місяців 2021 року видобув 12,49 млрд кубометрів газу, тобто скоротив обсяги на 4,32% відносно 11 місяців торік.

Водночас у листопаді прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що перед "Нафтогазом" стоїть завдання збільшувати видобуток газу на 10% щороку.

Микола Топалов, ЕП

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Нафтогаз Укргазвидобування

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