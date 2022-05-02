Зі спецрахунку НБУ на оборону вже переказали 15,6 мільярда

На спеціальному рахунку Нацбанку для потреб армії на 2 травня залишилося 77 млн грн, 15,6 млрд грн вже спрямували на оборону.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк переказав на потреби військових понад 15,6 млрд грн, найбільше – для Міністерства оборони (12 млрд грн). Також 1,7 млрд грн отримала Національна поліція, 980 млн грн – Державна прикордонна служба, 950 млн грн – Національна гвардія.

Всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 15,7 млрд грн в еквіваленті. Зокрема, понад 4,9 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та інших країн світу.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Міністерства соціальної політики, на ньому залишилося понад 336 млн грн. З них майже половину надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Міністерство соціальної політики України, що є розпорядником цих коштів, вже перерахувало з нього понад 172 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.