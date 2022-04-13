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Армії потрібна допомога: на спецрахунку НБУ закінчуються кошти

Середа, 13 квітня 2022, 12:11 - Дана Гордійчук
 
getty images

На спеціальному рахунку Нацбанку для потреб армії на 13 квітня залишилося лише 3 млн грн, майже 15 млрд грн вже спрямували на оборону.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Національний банк переказав на потреби військових понад 14,96 млрд грн, найбільше – для Міністерства оборони (11,3 млрд грн). Також 1,7 млрд грн отримала Національна поліція, 980 млн грн – Державна прикордонна служба, 950 млн грн – Національна гвардія.

Всього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано близько 15 млрд грн в еквіваленті. Зокрема, понад 4,7 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти – зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Польщі, Фінляндії, Франції, Австралії, Чехії та інших країн світу.

Щодо рахунку для гуманітарних потреб, який НБУ відкрив для Міністерства соціальної політики, на ньому залишилося понад 351 млн грн. З них понад половину надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Міністерство соціальної політики України, що є розпорядником цих коштів, вже перерахувало з нього майже 112 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ.

Підтримати українців у часи війни: посилання на збір коштів

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