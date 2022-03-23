"Абсолютно неможливо": Фінляндія не видасть ліцензію атомній електростанції, яку будує "Росатом"

Міністр економічного розвитку Фінляндії Міка Лінтіля заявив, що видача ліцензії проєкту АЕС "Ханхікві", у будівництві якої бере участь "Росатом", "абсолютно неможлива".

Про це він сказав під час дискусії у парламенті, пише фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Так, депутат парламенту Харрі Харкімо запитав міністра, чому будівельні роботи продовжуються, хоча члени Кабміну неодноразово заявляли, що проєкт Fennovoima не отримає ліцензії.

Лінтіля також запитали, чи можна змінити постачальника реакторів для АЕС з російського на, наприклад, японського.

За словами міністра в ситуації, коли великий власник майбутньої АЕС порушив усі пов'язані з ядерною енергетикою правила і насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати.

Міністр додав, що рішення про продовження проєкту АЕС "Ханхіківі" або зміну постачальника приймаються власниками, але держава втрутиться на етапі розгляду заяви про видачу ліцензії.

"Коли розглядається питання про видачу ліцензії, на чільне місце ставляться спільні інтереси суспільства. У ситуації, коли у нас є великий власник, який порушив усі правила, так чи інакше пов'язані з ядерною енергетикою, та насильно захопив атомну електростанцію в іноземної держави, ліцензію абсолютно неможливо видати", - наголосив Лінтіля.

"Упродовж війни Росія захопила дві атомні електростанції в Україні - ЧАЕС та ЗАЕС. Найбільшим акціонером Fennovoima є російська держкомпанія "Росатом", яка також відповідає за виробництво російської ядерної зброї", - нагадує видання.

Економічна правда