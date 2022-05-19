У Росії стали більше красти автозапчастини

Найбільша страхова компанія РФ "Росдержстрах" заявила, що кількість звернень клієнтів про розкрадання запчастин та навісного обладнання автомобілів зросла на 47% з початку 2022 року.

Про це передає Інтерфакс.

Насамперед йдеться про крадіжку окремих легкознімних деталей: дзеркальних елементів, фар, запасних коліс, колісних ковпаків та інших.

"Ми вважаємо, що це є підтвердженням наявності в країні підвищеного попиту на деталі, що були у використанні, через зростання цін і значний дефіцит нових запасних частин", - зазначає начальник управління виплат компанії.

Також там додали, що з урахуванням вартості сучасних машин розкрадання навіть однієї деталі означає серйозні збитки автовласнику.

Нагадуємо:

У РФ за березень-квітень автомобільні запчастини подорожчали на 30% - складнощі з поставками в РФ призвели до суттєвого дефіциту бамперів, скла і фар, через що ціни часом зростали вшестеро щодо рекомендованих рівнів.