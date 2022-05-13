У Росії автомобільні запчастини у березні-квітні подорожчали на 30%

У РФ за березень-квітень автомобільні запчастини подорожчали на 30% - складнощі з поставками в РФ призвели до суттєвого дефіциту бамперів, скла і фар, через що ціни часом зростали вшестеро щодо рекомендованих рівнів.

Про це пише "Комерсант".

Як пише видання з посиланням на дані "Тінькофф Страхування", запчастини для кузовного ремонту, заміна яких була найпопулярнішою в останні місяці, за підсумками квітня подорожчали в середньому на 31% до лютого.

Найбільше серед зовнішніх кузовних елементів, незалежно від марки автомобіля, подорожчали бампери (передній та задній) - на 34% та 32% відповідно. На 32% також подорожчали передні фари, крила - на 31%, передні двері - на 30%, капоти, задні двері і решітки радіатора - на 29%. Найменше подорожчало скло - на 26%.

За словами учасників ринку, запчастини для здійснення кузовного ремонту зараз "в найпомітнішому дефіциті".

"Загалом запаси комплектуючих на складах тануть. Наявних обсягів вистачить на два-чотири місяці роботи", - кажуть експерти.

При цьому, на сьогодні близько 30-35% техцентрів зазнають складнощів з наявністю комплектуючих, особливо деталей для двигуна, амортизаторів, частин підвіски, електроніки, а також деяких розхідників: моторного масла, фільтрів, свічок запалювання, каже керівник сервісу Fresh Auto Ілля Іванський.

Дефіцит деяких запчастин спостерігався ще в період пандемії, зазначає він, але ситуація істотно погіршилася після початку військових дій в Україні. Запчастини торкнулися санкцій ЄС, а єдиним доступним шляхом доставки з Азії залишилася залізниця.

На цьому тлі стало неможливим як доставити комплектуючі на конвеєри автозаводів до РФ, так і забезпечити сервісні роботи, визнають на ринку.

Дилери говорять про подорожчання запчастин у середньому на 30% із лютого.

Економічна правда