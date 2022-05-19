Хроніки імпортозаміщення: Лукашенко помріяв про "свої мерседеси"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у Білорусі і РФ уже розроблені програми з імпортозаміщення: за його словами, скоро у них будуть "свої мерседеси".

Про це він сказав на зустрічі із губернатором Нижегородської області, пише "Наша Ніва".

Лукашенко стверджує, що Захід своїми санкціями підштовхнув Білорусь та Росію до інтенсивного розвитку та взаємодії, за його словами, вже розроблено програми з імпортозаміщення.

"А я все більше замислююся над тим, що Захід, того не розуміючи, підштовхнув нас до найінтенсивнішого розвитку - Росію та Білорусь. Якщо хтось до нас готовий у цьому плані приєднатися, то вони матимуть серйозний ефект", - стверджує він.

За його словами, буде потрібен деякий час, щоб перебудувати економіки держав.

Лукашенко вважає, що промисловість двох країн має потенціал, щоб виробляти практично будь-яку продукцію, але в окремих галузях потрібно покращити якість, щоб вона була на світовому рівні, на це теж потрібен якийсь час.

"Добре, не їздитимемо в цей час на мерседесах. Поки що проїдемося на своїх автомобілях, які у нас були. Нещодавно Росія заявила про намір випускати "Лади", "Москвичі". А що поганого? Це вже не ті радянські москвичі, природно. Але, можливо, ще й не мерседеси. Настане час - будуть у нас і свої мерседеси. На це часу багато не треба", - вважає сампроголошений президент Білорусі.

Економічна правда