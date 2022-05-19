Власником російського бізнесу McDonald’s стане один із місцевих франчайзі
McDonald’s оголосив, що уклав угоду про продаж активів у РФ великому франчайзі мережі – бізнесмену Олександру Говору.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно з угодою, Говор придбає весь портфель ресторанів McDonald's і керуватиме ресторанами під новим брендом.
Зазначається, що З 2015 року Говор працює як франччайзі McDonald's і керує 25 ресторанами в Сибіру.
Очікується, що після отрмання усіх дозволів регуляторних органів закриття угоди відбудеться у найближчі тижні.
При цьому, договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом як мінімум два роки.
"Покупець також погодився профінансувати заробітну плату співробітників підприємств, які до закриття працюють у 45 регіонах країни, а також профінансувати наявні зобов’язання перед постачальниками, орендодавцями та компослуги", - додали в McDonald’s.
Як зазначає російське видання The Bell, Олександр Говор - бізнесмен із Новокузнецька.
Компанія Говора "ГиД" керує 25 ресторанами McDonald's у Новосибірську, Бердську, Томську, Кемерово, Новокузнецьку, Барнаулі та Красноярську. Основний бізнес Говора - нафтопереробна компанія "НафтаХімСервіс" з виручкою майже 100 млрд рублів.
Нагадаємо:
McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів.
На початку березня McDonald's оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.
Економічна правда
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