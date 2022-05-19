Середня ціна на автогаз знову зросла на гривню за день

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Середня ціна на скраплений газ з 18 по 19 травня у мережах АЗС зросла на 90 копійок за літр – до 37,58 гривні за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

На станціях SOCAR ціна виросла на 3 грн, до 37,48 грн/л. На станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 1 грн/л, до 37,99 і 38,98 грн/л відповідно.

На KLO, "Автотранс" і BVS ціна на автогаз зросла на 1 грн/л, до 39, 38,98 і 38,99 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,5-3,5 грн/л подорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", Chipo, "Укрнафта" та інших.

Нагадаємо, середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні в період з 17 по 18 травня зросла на 1,15 гривні за літр.

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