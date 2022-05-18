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Автомобільний газ продовжує дорожчати

Середа, 18 травня 2022, 13:58 - Cергій Мельник
 
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні в період з 17 по 18 травня зросла на 1,15 гривні за літр – до 36,39 гривні за літр.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

На 0,5-3 грн/л збільшила ціни частина консолідованої мережі "Привату". На станціях "Авіас" автогаз коштує 36,37 грн/л, "Укрнафти" – 33,88 грн/л.

На станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 1 і 2 грн/л, до 36,99 і 37,98 грн/л відповідно.

На станціях "Укргазвидобування" ціна виросла на 3 грн, до 42 грн/л.

Крім того, за останню добу на 0,5-2 грн/л подорожчав автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG та інших.

газ автомобілі АЗС
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