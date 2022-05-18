НБУ: відновлення роботи українських підприємств пригальмувало

За оперативними показниками, відновлення роботи українських підприємств пригальмувало. Це може свідчити про стабілізацію економіки воєнного часу.

Про це повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заступник голови НБУ Сергі1 Ніколайчук.

За його словами, згідно з опитуваннями регулятора, кількість підприємств, які повністю зупинили свою діяльність, практично не змінилася на початку травня порівняно з другою половиною квітня. "Тоді як наприкінці березня - протягом квітня спостерігалося стрімке покращення цього показникаї", - заявив Ніколайчук.

Він також заявив, що є певні проблеми які гальмують подальше відновлення. Зокрема це проблеми, що пов‘язані з роботою інфраструктури, в тому числі дефіцит нафтопродуктів.

Нагадуємо:

Станом на кінець квітня майже кожен другий український бізнес повністю або частково повернувся до роботи після вимушеного призупинення 24 лютого.