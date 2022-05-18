На Київщині відновлено енергопостачання, вартість робіт – 300 мільйонів

Компанія ДТЕК Рината Ахметова повністю відновила енергопостачання споживачів Київської області після закінчення бойових дій та її деокупації.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

В Київській області залишається непідключеною низка споживачів, які отримують е/е з абонентських мереж (належать забудовникам, управляючим компаніям чи ЖЕКам).

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко додав, що окупанти пошкодили 10 000 кілометрів електроліній, а вартість робіт – 300 мільйонів.

Нагадуємо:

В Київській області майже завершили роботи з відновлення послуги з розподілу природного газу до населених пунктів, в 119 - повністю, в 1 - частково.