На Київщині відновлено енергопостачання, вартість робіт – 300 мільйонів
Середа, 18 травня 2022, 20:51 -
Компанія ДТЕК Рината Ахметова повністю відновила енергопостачання споживачів Київської області після закінчення бойових дій та її деокупації.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
В Київській області залишається непідключеною низка споживачів, які отримують е/е з абонентських мереж (належать забудовникам, управляючим компаніям чи ЖЕКам).
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко додав, що окупанти пошкодили 10 000 кілометрів електроліній, а вартість робіт – 300 мільйонів.
Нагадуємо:
В Київській області майже завершили роботи з відновлення послуги з розподілу природного газу до населених пунктів, в 119 - повністю, в 1 - частково.